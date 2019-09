Lossprechung und Meisterfeier der Gärtner : „Sie können stolz auf sich sein“

Xanten 38 junge Leute vom Niederrhein sind nun Gärtner, sieben weitere machten ihren Meister oder Betriebswirt. Das feierte der Kreisverband in Xanten.

Eine anstrengende Zeit liegt hinter Philipp Wilhelm Heßling und Björn Remy. Neben ihrer täglichen Arbeit haben sie ihren Meister gemacht. Zweimal pro Woche fuhren sie zur Gartenbaufachschule nach Essen, manchmal waren sie auch eine ganze Woche dort. „Wir wollten uns weiterentwickeln“, sagten sie am Freitagabend, bevor sie auf dem Gärtnerfest ihres Kreisverbandes in Xanten ihren Meisterbrief überreicht bekamen. Glücklich sahen sie aus. Sie selbst fühlten sich „erleichtert“.

Neben den beiden Männern aus Hamminkeln erhielten vier weitere Garten- und Landschaftsbauer ihren Meisterbrief, außerdem bestand Benedikt Niermann aus Dinslaken die Prüfung zum Agrarbetriebswirt, und 38 Auszubildende wurden losgesprochen, nachdem sie ihre Lehre in Betrieben in der Region erfolgreich abgeschlossen haben. So wie Hannah Schlüter aus Bottrop, die in einem Gartencenter in Duisburg arbeitet. „Ich liebe meinen Job“, sagte die 24-Jährige und dachte schon an den nächsten Schritt: „In drei bis vier Jahren strebe ich den Meister an.“