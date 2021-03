Lockdown wird verlängert : „Der Frust ist groß“

Der Schwarze Adler hatte seinen Biergarten schon vorbereitet – in der Hoffnung, bald öffnen zu dürfen. Foto: Sassan Dastkutah

Xanten/Rheinberg Der Schwarze Adler in Rheinberg hatte die Getränke schon bestellt, weil er auf eine Öffnung der Außengastronomie hoffte. Stattdessen wird der Lockdown verlängert, teilweise verschärft. Reaktionen aus Gastronomie und Handel.

Joe Prangenberg, Gastronom aus Rheinberg „Wir hatten mit großem Optimismus auf diese Woche hin geplant, in der Hoffnung, dass wir unseren Biergarten öffnen können“, sagte der künftige Geschäftsführer vom Schwarzer Adler Vierbaum, der genossenschaftlich geführten Kultur-Gaststätte. „Und wir haben wirklich alle Vorbereitungen getroffen, die man treffen kann. Ich würde sagen: Ein Bier im Adler zu trinken ist weniger gefährlich, als ein Brot beim Bäcker zu kaufen.“ Trennscheiben auf den Tischen, Trennwände zwischen den Tischen, Tische und Bänke frisch gestrichen, den Bestand an Getränken aufgefüllt, die Internetseite aktualisiert und die Anmeldekonditionen geklärt – es wurde an alles gedacht. „Wir hatten innerhalb von 24 Stunden über 50 Anmeldungen für diese Woche.“ 40 Besucher pro Tag, verteilt auf verschiedene Zeitfenster, mehr hätte der Adler nicht zugelassen. Zudem wären die Toiletten als 30 Minuten gereinigt und alles desinfiziert worden. Und neue zusätzliche Luftfilteranlagen wurden ebenfalls angeschafft. Es alles nichts genutzt. „Der Frust ist groß.“

Michael Neumaier, Gastronom und Hotelier aus Xanten „Ich bin nicht enttäuscht, weil ich auch nichts erwartet habe“, sagte Michael Neumaier, Inhaber des gleichnamigen Hotels und Restaurants. In den vergangenen Tagen seien die Infektionszahlen und die Inzidenz wieder gestiegen. Deshalb habe er auch mit keinen anderen Entscheidungen von Bund und Ländern gerechnet. Er gehe davon aus, dass er sein Restaurant erst im Mai wieder öffnen dürfe und Hochzeitsfeiern „im größeren Rahmen“ vielleicht im Juni oder Juli wieder möglich seien. Im Frühsommer werde er vermutlich auch wieder Touristen im Hotel aufnehmen können. Die nötigen Vorkehrungen seien getroffen, um das Infektionsrisiko unter anderem mit Luftfiltern, Trennwänden und Desinfektionsmittel so weit wie möglich zu senken. „Man kann hier sicher übernachten.“ Sorgen mache er sich um die Mitarbeiter. Sie müssten seit Monaten vom Kurzarbeitergeld leben. Eine bessere, einfachere Unterstützung durch den Staat sei für sie notwendig. Er wolle den weiteren Lockdown für Personal-Schulungen nutzen – um vorbereitet zu sein, wenn die Gastronomie wieder öffne, auch um seinen Mitarbeitern eine Perspektive zu geben, „damit sie positiv nach vorne schauen“.

Volker Muthmann vor seiner Buchhandlung Librarium in Xanten: Gerade durften die Kunden die Geschäfte wieder betreten, nun wird es wieder Einschränkungen geben. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Info Rücknahme von Lockerungen in NRW Regeln NRW hat für Montag eine neue Corona-Schutzverordnung angekündigt. Dann dürften wieder strengere Regeln gelten, weil die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit über 100 gestiegen ist. Für diesen Fall hatten Bund und Länder vereinbart, Lockerungen wieder zurückzunehmen. Diese Woche kann aber noch mit Terminen und Personenbegrenzung in den Läden eingekauft werden (Click and meet). Danach kann dann Ware bestellt und im Laden abgeholt werden (Click and collect). Vor Wochen war noch von einer Öffnung der Außengastronomie die Rede, jetzt nicht mehr.

Volker Muthmann, Buchhändler aus Xanten Die Anrufe, um einen Termin in der Buchhandlung Librarium auszumachen, hielten sich nach Angaben von Inhaber Volker Muthman am Dienstag in Grenzen. Das war der Stichtag, ab dem auch für Schreibwarengeschäfte, Buchhandlungen und Gartencenter in NRW – wie schon vorher für Mode- und Elektroläden – die Pflicht zur Terminbuchung gilt. Zuvor konnten die Kunden noch spontan im Librarium vorbeikommen. „Viele Menschen sind verunsichert, weil es immer wieder neue Änderungen gibt und man irgendwann den Überblick verliert“, sagte Muthmann. „Schon vor den neuen Auflagen sind Kunden weggeblieben, weil sie davon ausgegangen sind, dass im Librarium ein Termin notwendig sei.“ Nun wunderten sich die Menschen wiederum, weil sie sich plötzlich anmelden müssen. Muthman ging es pragmatisch an. Wenn im Geschäft niemand war, konnten sich Kunden einfach an der Tür registrieren. Beschwerden habe es nicht gegeben. Für den Buchhändler selbst sei es hingegen „spannend“ gewesen, die verschärften Auflagen „quasi über Nacht“ umzusetzen. Statt bislang vier Kunden dürfen nun nur zwei in den rund 90 Quadratmeter großen Laden an der Marsstraße eintreten. Online-Bestellungen und Lieferung sind weiter möglich. „Den Verlust der Laufkundschaft kann das aber nicht wettmachen“, sagte Muthmann. Die Verlängerung des Lockdowns verwundere ihn nicht. „Mich haben die Lockerungen gewundert, aber nach zwölf Wochen Zwangspause natürlich auch gefreut.“

Joachim Herbst, Einzelhändler in Xanten: „Man verliert die Glaubwürdigkeit in die Politik, der Frust wird größer“, sagte der Inhaber des Sportfachgeschäfts Herbst. Andere Länder seien schon weiter mit den Corona-Impfungen. In Deutschland sei dagegen zu spät mit dem Aufbau der Logistik begonnen worden. Dabei sei abzusehen gewesen, dass es eine zweite und eine dritte Welle geben werde. Trotzdem habe die Politik zu spät reagiert, auch bei der Beschaffung und Organisation von Schnelltests. Jetzt stiegen wieder die Infektionszahlen, ein schärferer Lockdown werde notwendig. „Die Gesundheit geht vor.“ Aber der Lockdown habe wirtschaftliche Folgen. Gastronomie und Handel hätten seit Monaten massive Einbußen. „Am Ende sind wir Selbstständigen die Leidtragenden.“ Er hoffe, dass bis zum Sommer genug Impfstoff vorhanden sei, damit Lockerungen möglich würden. Der Kunde wünsche sich das Einkaufserlebnis in den Geschäften, das hätten die vergangenen Wochen gezeigt. Nun kehre er wieder zu Click-Collect zurück. Die Kunden könnten also Waren bestellten und am Eingang abholen. „Wir haben den Mut noch nicht verloren.“