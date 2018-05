Sonsbeck: Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf der Autobahn 57

Sonsbeck Sattelzug prallt nahe der Anschlussstelle Sonsbeck gegen einen Brückenpfeiler. Lange Staus in beide Richtungen.

Der Mann war nach Angaben der Autobahnpolizei in Richtung Krefeld unterwegs, als er kurz nach 12 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in einem Baustellenbereich mit seinem Lastzug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Lkw-Gespann prallte gegen einen Betonabweiser, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und stieß dann unter einer Brücke gegen einen Betonpfeiler.

Rettungskräfte kämpften am Ende vergeblich um das Leben des schwerstverletzten Fahrers, der aus dem völlig demolierten Cockpit geborgen werden musste. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der herbeigerufene Rettungshubschrauber rückte wieder ab.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Anhänger von der Zugmaschine getrennt wurde und aufgrund der Fahrgeschwindigkeit erst an der Mittelleitplanke zum Stillstand kam. Der Maschine blieb an der Brücke auf der Seite liegen. Weitere Fahrzeuge wurden nach Polizeiangaben nicht in den Unfall verwickelt.