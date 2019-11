Bundesweiter Vorlesetag : Vorlesen mit Texten von Heinrich Heine

Alpen Sprechwissenschaftlerin Marita Pabst-Weinschenk liest in der Gemeindebücherei Alpen.

Marita Pabst-Weinschenk, selbst Autorin, ist Lehrerin in den Fächern Deutsch, Mathematik und Kunst. Vor der Zweiten Staatsprüfung legte sie das Verbandsexamen in Sprechwissenschaft und Sprecherziehung vor der Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung (DGSS) ab und bot zunächst freiberuflich Weiterbildungsveranstaltungen an.

Seit inzwischen 20 Jahren ist sie an der Heinrich-Heine-Universität fest angestellt, nachdem sie zuvor lange Zeit freiberuflich in Management, Verwaltung, Lehrerausbildung und im Krankenhaus gearbeitet hatte. 2008 hat sie eine Professur für Sprachdidaktik an der Leuphana-Universität in Lüneburg vertreten, von 2008 bis 2011 die Professur für Mündlichkeit in Düsseldorf und seit dem Semester 2013/14 eine Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.