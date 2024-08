Motto fürs Amtsjahr Xantens neue Lions-Präsidentin will die „Altgier“ wecken

Der Xantener Lions-Club existiert mittlerweile seit 20 Jahren. Das feiert er und tut gleichzeitig etwas für den guten Zweck: Der Lions-Club hat mit der Singapore Armed Forces Central Band (allgemein als SAF-Band bekannt) ein klassisches Sinfonie-Blasorchester der internationalen Spitzenklasse in den Xantener Dom eingeladen, wie er in einer Mitteilung ankündigte. Mit dem Erlös wird das Projekt „Neubau einer Schwalbennest-Orgel im Dom“ unterstützt. Das Benefizkonzert findet am Dienstag, 24. September, statt und beginnt um 19.30 Uhr. Zu den Sponsoren gehören neben den Lions-Mitgliedern die Volksbank Niederrhein und Witzenmann Rhein-Ruhr. Die Karten sind im Vorverkauf bei der Tourist Information Xanten (TIX) und der Volksbank Niederrhein in Xanten erhältlich.