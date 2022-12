Gutscheine, Ölwechsel, Übernachtungen Lions-Kalender – diese Nummern gewinnen am 7. Dezember

Die Losnummern sind unter Aufsicht von Notar Ralf Wittkowski gezogen worden. Die Glücksfeen waren Fiete, Pippa und Nuri, die Kinder von Sarah und Carsten Schnickers. Bei der Ziehung waren auch Charline Becker, Dieter Fürtjes und der Xantener Lions-Präsident Klaus-Peter Neske dabei. Die Gewinn-Nummern vom 7. Dezember 2022 finden Sie in unserer Übersicht. Verlost werden an diesem Tag Gutscheine, ein Ölwechsel, zwei Bobbycars und zwei Übernachtungen in einer Suite.