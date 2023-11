Verlosung wertvoller Preise Verkauf des Lions-Kalenders startet am Montag

Verkaufsstellen Es gibt es mehrere Verkaufsstellen: in Xanten bei Juwelier Carl Hammans, Euronics-Hoffmann Fernseh-Service, Viktor Apotheke und Witzenmann Rhein-Ruhr, in Alpen bei der Adler Apotheke und in der Volksbank in der Lindenallee, in Sonsbeck im Salon Werthmanns und bei Blumen de Kok. Außerdem ist in den drei Kommunen ein weiterer Verkaufstag für Samstag, 11. November, vorgesehen. Die Verkaufsteams finden sie in der Amaliengalerie in Alpen, bei Edeka Lurvink an der Sonsbecker Straße in Xanten und am Rewe Markt Peeters in Sonsbeck.