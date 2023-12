Verlosung von wertvollen Preisen Lions-Kalender – das sind die Gewinnzahlen am 13. Dezember

Xanten · Über den Lions-Adventskalender in Xanten werden täglich wertvolle Sach- und Geldpreise verlost, am 13. Dezember sind es zum Beispiel verschiedene Gutscheine und zwei Übernachtungen in einem Hotel. Hier finden Sie die Gewinnzahlen.

12.12.2023 , 23:33 Uhr

Infos Lions-Adventskalender – diese Zahlen gewinnen am 13. Dezember Infos Foto: Lions Club Xanten

Am Mittwoch, 13. Dezember, werden über den Xantener Lions-Adventskalender wieder verschiedene Preise verlost. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel zwei Übernachtungen für zwei Personen im Nibelungen Hof. Alle Preise und Gewinnzahlen finden Sie in unserem Überblick hier. Die Nummern wurden am letzten Montag im November im Notariat Wittkowski gezogen. Auf jedem Lions-Adventskalender ist eine Zahl abgedruckt. Stimmt sie mit einer der Gewinnnummern überein, so gibt es den jeweiligen Preis dazu. Jeder Kalender kann bis zum 23. Dezember einmal gewinnen. Bei der Auslosung der Hauptpreise am 24. Dezember nehmen wieder alle Kalender teil. Auf der Rückseite jedes Kalenders stehen die Gewinnspielbedingungen. Insgesamt verlost der Kostenpflichtiger Inhalt Lions Club Xanten über den Adventskalender 368 Sach- und Geldpreise im Wert von 25.295 Euro. Die Gewinne wurden von Unternehmen und Privatleuten aus der Region gestiftet. Der Adventskalender hat wieder eine Auflage von 7500 Stück. An vielen Stellen war er schneller ausverkauft als vorgesehen. Der Erlös fließt in Projekte des Xantener Lions-Hilfswerks. In Xanten hat der Lions Club erstmals 2008 einen Adventskalender aufgelegt und damit eine Tombola verbunden. 2023 zeigt der Kalender einen winterlichen Blick auf die Pfarrkirche St. Walburgis in Alpen-Menzelen-Ost. Das Foto stammt von Ralf Wittkowski. Hier geht es zur Infostrecke: Lions-Adventskalender – diese Zahlen gewinnen am 13. Dezember

(wer)