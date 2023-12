Verlosung von wertvollen Preisen Lions-Kalender – das sind die Gewinnzahlen am 11. Dezember

Am Montag, 11. Dezember, werden über den Xantener Lions-Adventskalender wieder verschiedene Preise verlost, zum Beispiel Gutscheine, mit denen die Gewinner Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt bekommen. Andere Gewinner können bei einem Juwelier einkaufen gehen. Außerdem wird eine Motoräsge verlost. Die Preise und die Gewinnzahlen finden Sie in unserem Überblick hier. Die Nummern wurden am letzten Montag im November im Notariat Wittkowski gezogen.