Verlosung wertvoller Preise Lions-Kalender – das sind die Gewinnzahlen am 3. Dezember

Am Sonntag wird über den Xantener Lions-Adventskalender ein Festessen verlost: Wer es gewinnt, darf ins Landhaus Köpp gehen, das von Sternekoch Jürgen Köpp betrieben wird. Das Festessen hat den Wert von 190 Euro. Außerdem gibt es am Sonntag Gutscheine und Bargeld. Die Gewinnzahlen finden Sie in unserem Überblick. Die Nummern wurden am letzten Montag im November im Notariat Wittkowski gezogen.