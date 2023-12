Verlosung wertvoller Preise Lions-Kalender – das sind die Gewinnzahlen am 2. Dezember

Am Freitag wurden die ersten Preise über den Lions-Adventskalender aus Xanten verlost, am Samstag folgen die nächsten Preise. Bis zum 24. Dezember geht es so weiter. Dafür veröffentlicht der Lions Club Xanten täglich Gewinnzahlen. Sie finden sie auch hier in einer Übersicht auf RP Online. Die Zahlen wurden am letzten Montag im November im Notariat Wittkowski gezogen.