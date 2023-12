Verlosung in Xanten Lions-Kalender – am 23. Dezember gewinnen diese Zahlen

Am Samstag, 23. Dezember, werden über den Xantener Lions-Adventskalender wieder verschiedene Preise verlost. Zu gewinnen gibt es zum Beispiel einen Fitness-Tracker im Wert von mehreren Hundert Euro. Alle Preise und Gewinnzahlen finden Sie in unserem Überblick hier. Die Nummern wurden am letzten Montag im November im Notariat Wittkowski gezogen.