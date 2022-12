Bargeld, Gutscheine und ein Festessen Lions-Kalender – am 3. Dezember gewinnen diese Nummern

Der Lions-Adventskalender ist in Xanten, Alpen und Sonsbeck verkauft worden. Der Preis lag wieder bei fünf Euro. Insgesamt werden 392 Preise in einem Gesamtwert von 32.081 Euro verlost. Zu den Hauptpreisen gehören ein Gasgrill, eine Esstischgruppe, eine Städtetour nach Paris, eine Nordsee-Reise und ein Wellness-Urlaub. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Lions Clubs Xanten. Die Preise werden von 93 Unternehmen und Privatpersonen gesponsert. Mit dem Erlös aus dem Kalender werden soziale Projekte des Xantener Lions-Hilfswerks in der Region finanziert.