313 Preise werden verlost : Verkauf des Lions-Kalenders beginnt am Montag

Xanten/Alpen/Sonsbeck Der Lions-Adventskalender ist ab nächster Woche in Xanten, Alpen und Sonsbeck erhältlich. Acht Verkaufsstellen gibt es. Wegen der Corona-Pandemie verzichtet der Lions-Club auf einen zusätzlichen Verkaufstag.

Der Lions Club Xanten startet am Montag, 2. November, mit dem Verkauf seines traditionellen Adventskalenders. In diesem Jahr werden erstmals 7000 Stück erhältlich sein, 1000 mehr als 2019. „Wir freuen uns, dass so viele bei der Kalenderaktion mitmachen und damit die gute Sache unterstützen“, sagte Lions-Präsidentin Marion Ruisinger. Über den Adventskalender werden bis Weihnachten insgesamt 313 Preise im Gesamtwert von 25.328 Euro verlost. Die Gewinne wurden von 86 Unternehmen und Privatleuten aus der Region gestiftet. Die Erlöse aus dem Adventskalender werden vom Lions Club in soziale Projekte investiert.