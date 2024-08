Austauschprogramm Lions Club Xanten ermöglicht Jugendlichen Aufenthalt im Ausland

Die Xantener Lions helfen Jugendlichen dabei, an dem Youth-Exchancge teilzunehmen. Der Club fördert jedes Jahr für drei Schüler die Teilnahme mit bis zu 1000 Euro und bürgt für die Teilnehmer. Dieser Betrag decke im Regelfall die Kosten für den Aufenthalt in Europa ohne Taschengeld und Gastgeschenk, erklärt der Lions Club Xanten. Der Aufenthalt in Amerika, Kanada und anderen Übersee-Standorten sei damit nicht ganz gedeckt, sodass die Differenz zwischen den Kosten und der Förderung des Lions Clubs Xanten von den Teilnehmern übernommen werde. Weitere Informationen hat er online zusammengestellt: unter der Internetadresse www.lions-xanten.de/jugendaustausch/2024.pdf. Der Bewerbungsschluss ist am 21. September 2024.