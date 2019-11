In diesem Jahr gibt es den Lions Adventskalender erstmals in einer Auflage von 6000 Stück. Der Verkauf beginnt am <b>Montag, 4. November 2019</b>. In Xanten, Alpen und Sonsbeck gibt es mehrere Verkaufsstellen: <p><b>Xanten:</b> Juwelier Carl Hammans, Hoffmann Fernseh-Service, Viktor Apotheke, Witzenmann Rhein-Ruhr GmbH.</p> <p><b>Alpen:</b> Adler Apotheke, Volksbank.</p> <p><b>Sonsbeck:</b> Friseur Fritz Werthmanns, Blumen de Kok.</p>