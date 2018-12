Lions-Club Adventskalender - die Losnummern für den 7. Dezember (alle Angaben ohne Gewähr)



4761:eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen in der Landhaussuite Haus Lüttingen 1 von Gatermann (Wert: 130 Euro).

5889, 5350, 2943, 5811, 2935, 0528, 5776, 1915 und 5766: jeweils ein Warengutschein im Wert von 30 Euro für die Dom-Apotheke in Xanten.

5474 und 1190: jeweils ein Geschenkgutschein für die KaffeeMühle am LVR-Museum Xanten im Wert von 50 Euro.

3158, 0893, 0477, 1599: jeweils ein Verzehrgutschein über 25 Euro für Egon’s Eiscafé in Sonsbeck.