Adventskalender mit Verlosung : Lions-Gewinner bekommt ein Smartphone

Xanten Über den Adventskalender des Xantener Lions-Clubs werden täglich wertvolle Preise verlost. Am Samstag sind verschiedene Gutscheine dabei – und ein Smartphone. Hier erfahren Sie, ob Sie gewonnen haben.

Bis zum 24. Dezember haben die Käufer eines Xantener Lions-Adventskalenders täglich die Chance auf einen Gewinn. An allen 24 Tagen werden insgesamt 338 Preise in einem Wert von zusammen 25.328 Euro verlost. Dafür sind im November unter notarieller Aufsicht Nummern gezogen und den Preisen zugeordnet worden. Der Lions Club Xanten veröffentlicht täglich die Gewinn-Nummern. Sie finden die Zahlen unter anderem in der gedruckten Rheinischen Post und in dieser Übersicht. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Preise wurden von 87 Sponsoren aus der Region gestiftet. Die Erlöse aus dem Adventskalender steckt der Lions Club Xanten in soziale und kulturelle Projekte. Insgesamt wurden in diesem Jahr 7000 Stück verkauft.