Lions-Adventskalender in Xanten : Das sind die Gewinner-Nummern vom Wochenende

Xanten Bargeld, Gutscheine, Sachpreise: Hinter jedem Türchen des Xantener Lions Adventskalenders warten wertvolle Preise. Auch am Wochenende. Hier erfahren Sie, ob Sie gewonnen haben.

Am Wochenende können am Xantener Lions-Adventskalender zwei Türchen geöffnet werden. An beiden Tagen werden insgesamt mehr als 20 Preise verlost. Ob Sie am Samstag, 7. Dezember, oder am Sonntag, 8. Dezember, gewonnen haben, erfahren Sie hier: Die RP veröffentlicht täglich die Gewinner-Nummern – Sie finden sie in einer Übersicht. Die Nummern waren Ende November unter Aufsicht von Notar Ralf Wittkowski gezogen worden. Tom, Charline und Timo waren die Glücksfeen. Die Preise werden von knapp 90 Geschäftsleuten aus der Region gesponsert.