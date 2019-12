Lions-Adventskalender in Xanten : Das sind die Gewinner-Nummern vom Wochenende

Xanten Bargeld, Gutscheine, Sachpreise: Über den Xantener Lions-Adventskalender werden jeden Tag wertvolle Preise verlost. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie hier.

Am Wochenende haben Sie 28 Mal die Chance auf einen Gewinn, wenn sie einen Xantener Lions-Adventskalender haben: So viele Preise werden verlost. Und damit gibt es auch 28 Gewinner-Nummern an den beiden Tagen, also am Samstag, 14. Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie hier: Die RP veröffentlicht täglich die Gewinner-Nummern – Sie finden sie in einer Übersicht, zusammen mit den Zahlen der vergangenen Tage mitsamt der Preise. Die Nummern waren Ende November unter Aufsicht von Notar Ralf Wittkowski gezogen worden. Tom, Charline und Timo waren die Glücksfeen. Die Preise werden von knapp 90 Geschäftsleuten aus der Region gesponsert.