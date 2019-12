Lions-Adventskalender in Xanten : Das sind die Gewinner-Nummern vom Mittwoch

Lions-Adventskalender in Xanten

Xanten Motorsäge, Halskette, Verzehrgutscheine: Das sind die Preise, die am Mittwoch beim Xantener Lions Adventskalender verlost werden. Welche Nummern gewonnen haben, erfahren Sie hier.

Wenn Sie einen Xantener Lions-Adventskalender haben, können Sie am Mittwoch, 11. Dezember, das nächste Türchen öffnen. Dieses Mal werden insgesamt zwölf Preise verlost: eine Motorsäge, eine Halskette und zehn Verzehrgutscheine. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie hier: Die RP veröffentlicht täglich die Gewinner-Nummern – Sie finden sie in einer Übersicht , zusammen mit den Zahlen der vergangenen Tage mitsamt der Preise. Die Nummern waren Ende November unter Aufsicht von Notar Ralf Wittkowski gezogen worden. Tom, Charline und Timo waren die Glücksfeen. Die Preise werden von knapp 90 Geschäftsleuten aus der Region gesponsert.

Der Lions Club Xanten hat in diesem Jahr 6000 Stück seines beliebten Adventskalenders drucken lassen, also 1000 mehr als im vergangenen Jahr. Wahrscheinlich hätten es noch mehr sein können, denn sie sind wieder alle vergriffen. Wer aber einen Lions-Adventskalender ergattern konnte, hat die Chance auf einen der 298 Preise im Gesamtwert von rund 22.000 Euro. Zu den Hauptpreisen gehören eine Städtereise nach Barcelona für zwei Personen, eine Esstischgruppe mit sechs Stühlen, Tickets für Cirque du Soleil mit Übernachtung in Hamburg und ein Wellnesswochenende im Münsterland.