Verlosung in Xanten : Das sind die ersten Gewinner beim Lions-Adventskalender

Verlosung in Xanten

Xanten Hinter jedem Türchen des Xantener Lions Adventskalenders warten wertvolle Preise. Hier erfahren Sie, ob Sie gewonnen haben.

Der Lions Club Xanten hat in diesem Jahr 6000 Stück seines beliebten Adventskalenders drucken lassen, also 1000 mehr als im vergangenen Jahr. Wahrscheinlich hätten es noch mehr sein können, denn sie sind wieder alle vergriffen. Wer aber einen Lions-Adventskalender ergattern konnte, hat ab jetzt die Chance auf einen der 298 Preise im Gesamtwert von rund 22.000 Euro. Die RP veröffentlicht täglich die Gewinner-Nummern – sie finden Sie hier in einer Übersicht. Die Nummern waren unter Aufsicht von Notar Ralf Wittkowski Ende November gezogen worden. Tom, Charline und Timo waren die Glücksfeen.