Überblick Lions-Adventskalender – diese Zahlen gewinnen am 1. Dezember

So funktioniert der Lions Adventskalender: Jeder Adventskalender trägt eine von 7500 Losnummern. Vom 1. bis 24. Dezember werden jeden Tag einige der Preise verlost: Täglich veröffentlicht der Lions-Club die Gewinner-Nummern. Wenn eine davon mit der Nummer auf dem Kalender übereinstimmt, dann hat man den Preis zu der Nummer gewonnen. Am 24. Dezember können alle Lose, auch solche, die schon gewonnen haben, noch einmal gewinnen. Sie finden die Gewinn-Nummern täglich in der Rheinischen Post und auf RP Online.