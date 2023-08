Paar aus Xanten eröffnet Geschäft in Sonsbeck Neue Adresse für ausgefallenes Wohndesign

Rote gusseiserne Bräter der spanischen Marke Lätt Home, gelbe Vasen, an denen Porzellan-Bananen kleben, wie eine Faust geformte Kerzenleuchter mit gestrecktem Mittelfinger, Blumen-Übertöpfe aus Porzellan in Kopfform: Wer ungewöhnliche und hochwertige Dekorationsartikel, Haushaltswaren und -textilien sucht, der ist bei Nick Schürmann an der richtigen Adresse. Am Samstag, 2. September, eröffnet der 31-jährige Xantener zusammen mit seinem Ehemann Mike (36) an der Hochstraße 68 sein neues – und erstes – Geschäft. „lindkvist“ steht in großen Lettern an der Schaufensterscheibe des kleinen Hauses in der Ortsmitte, auf das die beiden nur durch Zufall gestoßen sind.