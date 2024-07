Beliebte Gastronomie in Vynen Lieblingscafé soll als Caféclub erhalten bleiben

Den Vorschlag hat André Stutz am Wochenende in Xantener Facebookgruppen veröffentlicht. Darauf hat er schon so viele Reaktionen erhalten, dass er eine Info-Veranstaltung plant, um sich mit den Interessenten weiter auszutauschen. Der Termin werde voraussichtlich in zwei, drei Wochen sein, schreibt er auf Anfrage unserer Redaktion. Ob es anderswo schon einen Caféclub gebe, wisse er nicht. Die Idee, „dass man sich selbst einbringt, wenn man etwas erhalten will“, sei für ihn aber naheliegend gewesen.