Lichterfahrten durch Alpen, Xanten, Rheinberg und Sonsbeck Vom Schlepper zum Schmuckstück

Mit kalten Fingern führt Christina Brings noch die letzte Lichterkette um die Felge des Steyer-Kompakt-Traktors ihrer Eltern. Seit gut zwei Stunden dekoriert die 21-Jährige schon an dem Schlepper. Inzwischen hat sich die Sonne verabschiedet. Ein eisiger Wind zieht über den Vorplatz des Sandsenhofs in Wallach. Die Hände sind steif geworden, sehnen sich dem Becher heißen Kakaos entgegen. Doch das Batterie-Gehäuse will noch nicht so recht halten. Die junge Frau schnappt sich noch zwei Kabelbinder, zurrt das kleine Kästchen am Metall richtig fest. „Jetzt passt’s“, sagt Christina und blickt stolz auf ihr Werk. Der Trecker, der noch vor wenigen Stunden bei der Fütterung der hofeigenen Milchkühe im Einsatz war, ist ein wahres Schmuckstück geworden. Bereit, um bei der Lichterfahrt am dritten Adventswochenende zu begeistern, wenn die Landwirte aus der Region mit 100 aufwendig geschmückten und leuchtenden Traktoren durch Alpen, Xanten, Rheinberg und Sonsbeck ziehen.