Vorerst letzte Lichterfahrt in Xanten „Wir würden uns freuen, wenn die Landwirte weitermachen“

Zur vorerst letzten Lichterfahrt in Xanten und Alpen am Samstag hatten sich 80 bis 100 Landwirte angemeldet, wie Terhorst am Nachmittag sagte. Aber nachdem die Bundesregierung die Streichung der Agrardiesel-Subventionen angekündigt hat, seien einige kurzfristig zu Hause geblieben oder hätten sich auf den Weg nach Berlin gemacht, wo am Montag eine Demonstration geplant sei. „Wir haben überlegt, ob wir überhaupt fahren“, berichtete Terhorst, bevor die Lichterfahrt startete. „Wir haben uns dann doch dafür entschieden.“ Weil sich viele Menschen darauf gefreut hätten: Kinder Erwachsene, Senioren. „Und sie können am wenigsten dafür.“ Sie hätten auch immer noch die Hoffnung, dass sie mit den Fahrten mehr Aufmerksamkeit für die Probleme der Landwirtschaft erreichen könnten.