Eine letzte Tour durch Xanten, Sonsbeck und Alpen Deshalb enden die Lichterfahrten der Landwirte

Am Samstag, 16. Dezember, zieht der Konvoi an geschmückten Traktoren dann noch einmal durch Xanten und Alpen, am Sonntag, 17. Dezember, durch Labbeck, Sonsbeck und Hamb. Die genaue Strecke wird derzeit noch abgestimmt. Losgehen soll es wieder zwischen 16 und 17 Uhr. „Ein mündliches Okay haben wir, auf das schriftliche warten wir noch“, sagt Frank Terhorst. Dieses Jahr sollen noch einmal 70 bis 80 Fahrzeuge mitmachen, bevor sie vorerst pausieren. „Die Fahrten haben uns auch immer Spaß gemacht“, betont er. Allerdings steckten auch viel Arbeit in der Vorbereitung und der Routenplanung – diese Zeit wollten die Landwirte nun anders nutzen, sagt Terhorst: „Vielleicht bringen wir nächstes Jahr dann eine andere Aktion.“