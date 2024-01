LGBTIQ und Kirche Sonsbecks Pfarreirat spricht mit queeren Gläubigen

Der Pfarreirat St. Maria Magdalena setzt sich bei einem spannenden Gesprächsabend mit Menschen auseinander, die sich aufgrund ihrer Geschlechter-Identität oder sexuellen Orientierung nicht ausreichend von der Katholischen Kirche angenommen fühlen. Diese Menschen gehören der sogenannten LGBTIQ-Gruppe an, sie sind also homo- oder bisexuell oder für sie passt ein einfaches Mann-Frau-Schema nicht. Der Gesprächsabend am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr im Pfarrheim findet im Rahmen der Vortragsreihe „Auf den Punkt gebracht“ statt und trägt den Titel „LGBTIQ - Ebenbild Gottes!“ Eingeladen sind vier Menschen, die von ihren Erfahrungen im Zusammenspiel von Queersein und Glaube berichten.