Sonsbeck : Grundschüler beweisen ihre Leselust

Sonsbeck Beim Lesewettbewerb der Sonsbecker Johann-Hinrich-Wichern-Schule war schon die Teilnahme ein Gewinn.

(RP) Schon vor der eigentlichen Veranstaltung standen die Gewinner fest: „Gewonnen haben bereits alle Kinder, die am Lesewettbewerb teilgenommen haben, denn jeder der liest, gewinnt.“

Mit diesen Worten begrüßte Martin Nenno, Leiter der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule Sonsbeck die 13 Kinder, die sich in ihren Jahrgängen in einer Vorentscheidung durchgesetzt hatten, zum Finale des Vorlesewettbewerbs der Grundschule in der Schulbücherei.