Sonsbeck : Spannung bei Chips-Geknusper

Sonsbeck-Hamb 14 Kinder kamen zu einer Lesenacht in die St.-Antonius-Bücherei in Hamb

(rih) Gerade noch sprangen die Jungen und Mädchen fröhlich rufend und lachend durch Flur und Saal des Hubertushauses. Jetzt sitzen und liegen sie wieder auf ihren Isomatten. Eingekuschelt in Decken, mit Kissen und Leckereien ausgestattet, warten die Zweit- bis Viertklässler, dass Werner Pastoors weiter liest. „Nun will ich aber wissen, wie es weitergeht“, tönt es ungeduldig von der linken Raumseite.

14 Kinder waren am Freitagabend zum Start der Herbstferien zur Lesenacht in die St.-Antonius-Bücherei in Hamb gekommen, zu der das Bücherei-Team eingeladen hatte. Von 19 bis 22 Uhr wurde den jungen Gästen im abgedunkelten Raum vorgelesen. Und diese fieberten mit.