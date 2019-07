Sachbuch

Titel: Unsere Grüne Kraft

Autorin: Christine Storl

Inhalt: Christine und Wolf-Dieter Storl leben seit über drei Jahrzehnten auf einem abgelegenen Hof mitten in der Natur. In all den Jahren haben sie der grünen Heilkraft vertraut und sich bei gesundheitlichen Problemen hilfesuchend mit den Heilpflanzen beschäftigt. Denn Pflanzen können ihre Lebenskraft an die Menschen weitergeben. Welche Heilwirkungen haben welche Pflanzen und Hausmittel? Das Ehepaar kennt die traditionellen Heilmethoden der Naturvölker und vertraut ganz auf diese grüne Kraft aus Wald, Wiese, Garten und auch Küche.