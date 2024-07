Fotoausstellung in der Gerebernuskapelle Sonsbeck Am Anfang war die Leere

Es gibt viele Beispiele von Kirchen, die in ihrem zweiten Leben eine andere Bestimmung gefunden haben. Manche werden als Wohnraum genutzt, so sind etwa in dem denkmalgeschützten Gotteshaus St. Nikolaus in Orsoy 13 Wohnungen geplant. Manche erleben als Restaurant oder Bibliothek eine Renaissance. In der St.-Gerebernuskapelle Sonsbeck stellt sich die Fotogemeinschaft „Lichtstark“ auf künstlerische Weise dem Thema. Unter dem Titel „Leere Kirchen gefüllt mit ….“ wird dort am Sonntag, 14. Juli, um 14 Uhr eine Ausstellung eröffnet. Entstanden ist diese aus einer Initiative des Fördervereins St. Gerebernuskapelle, der sich seit seiner Gründung vor wenigen Monaten um den Erhalt und die Belebung des Sonsbecker Kleinods kümmert.