Leader-Wettbewerb : Rund 35 Bewerber für Garten-Preis

Niederrhein Rund 35 Menschen bewerben sich um den Preis für den klimafreundlichsten Vorgarten in Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck.

Das teilte der Ausrichter mit, die Lokale Arbeitsgemeinschaft (LAG) der Leader-Region Niederrhein. Eine Jury wird in den nächsten Wochen die Vorgärten bewerten und Punkte für Ästhetik, Pflanzenvielfalt und Nutzen des Gartens für die Umwelt vergeben. Pro Kommune wird ein Sieger gekürt, insgesamt werden also vier Vorgärten in Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck ausgezeichnet. Die Gewinner erhalten jeweils einen Gutschein über 150 Euro für ein Blumengeschäft. In der Jury sitzen zwei Naturschützer, ein Landschaftsarchitekt und ein Vertreter der Kommunen. Der Wettbewerb steht unter dem Motto „Bunt statt Grau“. „Unser Ziel ist es, für das Thema ‚klimafreundliche Vorgärten’ zu sensibilisieren“, erklärt Beate Pauls, Regionalmanagerin von Leader-Niederrhein. Durch den Wettbewerb könne gezeigt werden, „was auch unter ökologischen Gesichtspunkten machbar ist“.