Klimaschutz in der Leader-Kommune Sonsbeck : Es summt ordentlich vor der Haustür

Der Vorgarten der Familie Bergmann in Sonsbeck lockt nun mit Tupferfelsenbirne, Salvien, Echinacea, Katzenminze und Lavendel zahlreiche Insekten an. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Bunt statt grau: Im Leader-Projekt „Klimafreundliche Vorgärten“ wurde der Bereich vorm Haus der Sonsbecker Familie Bergmann professionell umgestaltet. Die Freude über das Ergebnis ist groß. Nun folgt ein Malwettbewerb für Kinder.

Mit entspanntem Lächeln betrachtet André Bergmann das Ergebnis der Arbeiten in seinem neuen Vorgarten. „Bienen und Hummeln summen. Es ist schön zu sehen, was sich da alles so tummelt“, sagt er. Wenn er die Auffahrt zu seinem Haus Auf der Mauer 27 in Sonsbeck hochfahre und die Tür seines Wagens öffne, bleibe er häufig noch eine ganze Weile hinterm Lenkrad sitzen „und gucke mir das muntere Treiben an“, erzählt er.