Netzwerk in Sonsbeck : Leader gründet regionale Lobby für Unternehmen

Sonsbeck/Xanten Leader Niederrhein will in Xanten einen regionalen Unternehmerverband gründen.

Im Rahmen eines Leader-Projektes möchten Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten unter dem Titel Aktive Unternehmen am Niederrhein (AAN) einen gemeinsamen Verband gründen. Ziel ist es, eine regionale Netzwerkplattform für Unternehmen zu schaffen. Zur Gründungsveranstaltung am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr im Stiftsmuseum Xanten sind Vertreter interessierter Betriebe eingeladen. „AAN soll den Austausch von Ideen und Erfahrungen unterschiedlichster Branchen und Firmengrößen ermöglichen“, so Beate Pauls vom Sonsbecker Regionalmanagement der Leader-Region „Niederrhein: Natürlich lebendig!“. Dabei beschränke sich das Netzwerk nicht auf die Unternehmensführung, sondern biete auch für das mittlere Management und Fachleute lohnende Austauschformate. „AAN bündelt Interessen und vertritt sie im Austausch mit Politik und Verwaltung“, sagt Pauls. Es gehe auch um ein attraktives Lebensumfeld für Fachkräfte des Mittelstands. Der Zusammenschluss schaffe etwas Neues, so Pauls.