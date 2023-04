Bewerbungsfrist für Kleinprojekteförderung Zum Endspurt wird’s im Leader-Büro lebhaft

Bislang seien rund zehn Anträge eingegangen. „Den Anfragen nach werden es aber bestimmt über 20“, sagt Hendriksen. Da klopft es an der Tür des Büros im Sonsbecker Rathaus. Eine weitere Bewerbung kommt herein. Vom Vorstand eines Xantener Sportvereins persönlich übergeben. Keine Seltenheit in den letzten Tagen vor der Abgabefrist. Hendriksen und Opdemom freut’s. „Der Austausch ist wichtig“, sagen sie. „Es ist schön, dass durch die Kleinprojektförderung die Unterstützung der Dorfgemeinschaften und der Kontakt zu den Vereinen so niederschwellig und unmittelbar funktioniert.“