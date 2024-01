Vorbereitungen fürs Bergfest laufen Neue Gesichter an der Spitze der Sonsbecker Landjugend

Jan Beckmann kümmert sich auch in diesem Jahr als erster Kassierer um die Finanzen der KLJB und wird unterstützt von Christina Brings als zweite Kassiererin. In das Amt der Schriftführerin wurde die ehemalige Beisitzerin Jessica Terhorst berufen, sowie in das Amt der Pressewartin Lisa Beckmann. Auch in diesem Jahr übernimmt Max Terhorst den Posten des Zeugwartes. Johanna Sy und Lukas Grimm unterstützen den Vorstand als Beisitzer.