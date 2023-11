Landwirtschaftsforum der Volksbank Niederrhein „Man muss den Klimawandel mit Vernunft bewältigen“

Am Ende sprach Guido Lohmann über die „Verwerfungen in unserer Gesellschaft, die Spaltung unserer Gesellschaft und die Radikalisierung an den Enden links und rechts“. Das mache ihm am meisten Sorgen, mehr noch als „schwache Wirtschaftszahlen“. Die Menschen in diesem Land spürten, „das da etwas nicht stimmen kann“, wenn jüdische Mitbürger nicht mehr frei auf der Straße gehen könnten, ohne Angst zu haben. Die Menschen spürten auch, „dass es nicht richtig sein kann“, wenn auf deutschen Straßen radikale Muslime ihren Hass auf Israel ausleben könnten und „wir nichts dagegen machen“. Guido Lohmann: „Das treibt die Menschen um.“