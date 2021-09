FDP-Podiumsdiskussion in Sonsbeck : Zwischen Hoffnung und Frustration

Sonsbeck Bei einer Podiumsdiskussion der FDP in Sonsbeck ging es um die Zukunft der Landwirtschaft. Örtliche Landwirte sprachen von Existenzängsten. Gastredner Gero Hocker (FDP) machte dafür drei Fehler der Politik verantwortlich.

Auf den Feldern war gewiss noch gut zu tun. Die spätsommerliche Erntezeit hält die Landwirte in der Region auf Trab. Und doch sind am Donnerstagabend viele von ihnen ins Waldrestaurant Höfer gekommen. Dort hatte die FDP zu einer Podiumsdiskussion zu dem Thema „Zukunft der Landwirtschaft – welche Rahmenbedingungen brauchen unsere Landwirte?“ eingeladen. Als Gesprächspartner stand neben dem Sonsbecker Putenzüchter Wilhelm Cleven, der auch die Ortsbauernschaft leitet, und Johannes Leuchtenberg, Vorsitzender der Kreisbauernschaft des Kreises Wesel, auch der Landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Gero Hocker, zur Verfügung.

Einig waren sich die Gastredner darüber, dass die Landwirtschaft in herausfordernden Zeiten stecke. Als einen der Gründe benannte Leuchtenberg den neuen Entwurf der Regionalplanung, der weit mehr Auskiesungsflächen beinhalte als zunächst angedacht. Für die Landwirtschaft gingen dadurch Flächen verloren. „Am Ende bleiben Baggerseen, so dass noch mehr Gänse kommen, die auch den Rest wegfressen“, so Leuchtenberg. Er sprach von vier tierischen Problemen im Kreis: dem Biber, den Gänsen, den Krähen in Xanten sowie der Wölfin auf der anderen Rheinseite. Nachdem es eine Zeit lang ruhig gewesen sei, hätten Schafszüchter in den vergangenen Wochen wieder vier Risse zu beklagen. Die Stimmung sei schlecht unter den Landwirten, so der Vorsitzende der Kreisbauernschaft. Gerade die Schweinezüchter suchten nach einer Exit-Strategie.