Nach Problemen mit Schlammabgängen : Was Sonsbecker Bauern gegen Erosion tun

Mitglieder des Umweltausschusses ließen sich bei einem Ortstermin die frewilligen Maßnahmen der Landwirte erklären. Sowohl theoretisch (l.) als auch praktisch (r.) wurde gezeigt, wie Erosionen künftig minimiert werden sollen. Foto: Markus Plüm

Sonsbeck Bei Starkregen floss immer wieder Schlamm in den Ort. Freiwillige Absprachen sollen das künftig verhindern.

Immer dann, wenn in den vergangenen Jahren wieder einmal ein starkes Unwetter über Sonsbeck hinweg zog, waren die Folgen vor allem auch in der unmittelbaren Umgebung der Sonsbecker Schweiz gravierend. Denn von den Anhöhen im Norden des Ortskerns konnten sich die niederprasselnden Wassermassen ungehindert ihren Weg in Richtung der Wohnbebauung am Dassendaler und Bögelschen Weg bahnen – und rissen gleichzeitig viel Erdreich mit. Denn in der Vergangenheit wurden die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen immer so bewirtschaftet, wie es gerade notwendig war. Oft wurde ausschließlich Mais angebaut.

Doch die Zeiten, in denen regelrechte Schlammlawinen in den Ort strömen, sollen vorbei sein. Denn zuletzt hatte die Gemeinde viel Überzeugungsarbeit geleistet. „Wir haben erreicht, dass die Landwirte nun freiwillige Maßnahmen treffen, um den Erosionsschutz zu erhöhen“, berichtete Bürgermeister Heiko Schmidt bei einem Ortstermin des Umweltausschusses. Den nutzten einige Mitglieder dazu, sich diese Maßnahmen erklären zu lassen. „Zum Beispiel sprechen die Landwirte jetzt Fruchtfolgen untereinander ab und koordinieren die Bewirtschaftung der Flächen“, so Schmidt weiter. Begleitet wurden er vom stellvertretenden Ortslandwirt Wilhelm Cleven und Bauamtsleiter Georg Schnitzler, der betonte: „Es gibt keine große Lösung für die Erosionsproblematik. Es müssen viele kleine Schritte getan werden.“

Vier Stationen wurden mit dem Rad abgefahren, zunächst stand die Fläche zwischen Dassendaler und Bögelschem Weg gegenüber dem Friedhof im Mittelpunkt. „Hier haben wir uns mit dem Landwirt darauf verständigt, dass diese Fläche zum Dauergrünland wird. Früher fand hier intensiver Mais-Anbau statt“, berichtete der Ausschussvorsitzende Heinz-Josef Hensen. Durch die Graswurzeln könne verhindert werden, dass bei Starkregen allzu viel Erde mitgerissen werde. „Wir können das Wasser nicht aufhalten, aber es soll sich kein Schlamm bilden.“

Bauamtsleiter Georg Schnitzler (mit Plan) zeigt den Ausschussmitgliedern auf einer Karte, welche Flächen bei Starkregen immer viel Wasser und Schlamm in den Ort transportiert haben und welche Maßnahmen die Landwirte freiwillig gegen Erosion getroffen haben. Foto: Markus Plüm

Am Findlingsweg bahnte sich die Gruppe dann ihren Weg in ein Maisfeld. Denn dieses werde vom Landwirt neuerdings freiwillig im sogenannten „Strip Till“-Verfahren angelegt, wie Wilhelm Cleven erläuterte. „Dabei wird nur ein schmaler Bodenstreifen bearbeitet, die Grasnarbe bleibt erhalten.“ Dadurch könne zwar Wasser abfließen, es bilde sich aber kein Schlamm. Cleven merkte aber auch an, dass in trockenen Jahren „dieses Verfahren für den Landwirt eigentlich eine Katastrophe ist. Denn die Böden dörren schneller aus, dadurch hat er Einnahmeverluste.“