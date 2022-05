Wahllokal, Zeiten, Kandidaten : Alles Wichtige zur Landtagswahl 2022 in Xanten

In Xanten haben Tausende Menchen die Briefwahl beantragt. Die meisten Bürger geben ihre Stimme aber im Wahllokal ab. Foto: dpa/Bodo Schackow

Xanten NRW wählt einen neuen Landtag. In Xanten sind 17.249 Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Welche Corona-Regeln gelten im Wahllokal? Wie viele Stimmen hat jeder? Was ist, wenn jemand krank wird? Alles Wichtige zur Stimm-Abgabe erklären wir hier.

Am Sonntag entscheiden die Bürgerinnen und Bürger in Xanten und allen anderen Städten und Gemeinden von NRW, welche Parteien und Politiker in den nächsten fünf Jahren in Nordrhein-Westfalen regieren. Viele Wählerinnen und Wähler haben ihre Stimme schon per Brief abgegeben. Aber die meisten gehen dafür ins Wahllokal. Daher geben wir hier einen Überblick.

Was wird gewählt? Und wie? Bei der Landtagswahl wird über die Zusammensetzung des Landesparlaments abgestimmt. Jede Wählerin und jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird die Direktkandidatin oder der Direktkandidat des Wahlkreises gewählt. Die Zweitstimme kann für eine der Parteien abgegeben werden, die zur Landtagswahl angetreten sind. Die Wähler geben ihre Stimme in geheimer Wahl ab. Im Wahllokal ist der Stimmzettel nach der Stimmabgabe so zu falten, dass die Stimmabgabe nicht zu erkennen ist.

Wie viele Xantenerinnen und Xantener dürfen am Sonntag wählen? In Xanten sind 17.249 Menschen zur Landtagswahl 2022 wahlberechtigt. Das sind etwa 80 Prozent der 21.530 Einwohner (Stand: 30. Juni 2021). Viele haben schon ihre Stimme abgegeben: Wie das Xantener Wahlamt mitteilte, waren bis Mittwoch 5092 Wahlscheine beantragt und ausgestellt worden, um Briefwahl zu machen. Das sind deutlich mehr als bei der vorherigen Landtagswahl 2017. Damals waren 2653 Wahlscheine ausgestellt worden. 2538 Bürgerinnen und Bürger gaben dann auch ihre Stimme per Briefwahl ab. Schon bei der Bundestagswahl 2021 hatten deutlich mehr Menschen diese Möglichkeit genutzt: Im vergangenen September wurden 6999 Wahlscheine ausgestellt. 6717 Personen stimmten dann schriftlich ab.

Welche Kandidaten stehen in Xanten zur Wahl? Xanten gehört zum Wahlkreis 58 Wesel II, genauso wie Alpen, Sonsbeck, Rheinberg, Kamp-Lintfort und Voerde. Acht Frauen und Männer bewerben sich um das Direktmandat. Es sind Sascha van Beek (CDU, Gesundheits- und Krankenpfleger aus Alpen), René Schneider (SPD, Landtagsabgeordneter aus Kamp-Lintfort), Franca Cerutti (FDP, Psychologin aus Rheinberg), Daniela van Meegeren (AfD, Angestellte aus Rheinberg), Niels Awater (Grüne, Student aus Rheinberg), Manuela Bechert (Die Linke, Journalistin, Publizistin und Kulturschaffende aus Rheinberg), Renan Cengiz (Die Partei, Künstler und Publizist aus Rheinberg) und Michael Reiff (Die Basis, Diplom-Ingenieur aus Moers).

Bis wann konnten die Briefwahl-Unterlagen beantragt werden? Grundsätzlich war das bis Freitag, 13. Mai, 18 Uhr möglich gewesen. Die Online-Beantragung endete sogar schon am Mittwoch, 11. Mai, 12 Uhr, da nach diesem Tag ein fristgerechter Versand der Unterlagen nicht mehr garantiert werden konnte. In Ausnahmefällen, wie einer plötzlichen Erkrankung können Briefwahlunterlagen aber auch noch am Wahltag bis 15 Uhr beantragt werden. In solchen Fällen ist der Versand jedoch ausgeschlossen.

Wie kann man wählen, wenn man die Briefwahl-Unterlagen beantragt hat, aber die Unterlagen nicht mehr angekommen sind? Versichern Wahlberechtigte glaubhaft, dass ihre beantragten Wahlscheine nicht zugegangen sind, können sie dies bis Samstag, 14. Mai, 12 Uhr beim Wahlamt der Stadt Xanten melden, Tel. 02801 772240 oder 02801 772274. Bis zu dieser Frist können Briefwahlunterlagen erneut ausgestellt werden. Hierfür hat das Wahlamt am Tag vor der Wahl, also am Samstag, 14. Mai, von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Wie kann man wählen, wenn man am Sonntag kurzfristig krank geworden ist oder einen positiven Corona-Test hat? Dazu erklärt das Wahlamt der Stadt Xanten: Wenn es einer wahlberechtigten Person am Wahltag aufgrund einer nachgewiesenen, plötzlich eingetretenen Erkrankung nicht möglich ist, ein Wahllokal aufzusuchen, besteht bis 15 Uhr die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Das ist telefonisch möglich, Tel. 02801 772240 oder 02801 772274. Ausgefüllte Briefwahlunterlagen müssen bis zum Wahltag 18 Uhr im Rathaus eingehen. Sie können im Wahlbüro der Stadt Xanten abgegeben oder in den behördlichen Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden.

Wie kann man am Sonntag wählen, wenn man seine Wahlbenachrichtigung verloren hat? Alle wahlberechtigten Einwohner haben in den vergangenen Wochen eine Wahlbenachrichtigung erhalten. Sie sollte am Sonntag ins Wahllokal mitgenommen werden, aber für die Wahlhandlung sei sie nicht zwingend erforderlich, erklärt das Wahlamt der Stadt Xanten. Jede wahlberechtigte Person könne auch allein durch Vorlage des Personalausweises im zuständigen Wahllokal vom Wahlrecht Gebrauch machen.

Welche Corona-Regeln gibt es in den Wahllokalen? Für die Landtagswahl gibt es keine besonderen Hygieneregelungen mehr, wie Xantens Wahlamt erklärt. Die Bürger seien weiter angewiesen, einen Mindestabstand einzuhalten und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Es werde auch weiter empfohlen, im Wahllokal eine Maske zu tragen. „Eine Pflicht hierzu gibt es jedoch nicht.“ Außerdem stelle die Stadt Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung, und die Wahlvorstände seien dazu angehalten, regelmäßig die Oberflächen und Stifte im Wahllokal zu desinfizieren.

Wann ist die beste Zeit, um am Sonntag ins Wahllokal zu gehen? Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eine optimale Zeit zum Wählen gebe es nicht, erklärte Xantens Wahlamt. Viele Menschen würden aber den Gang zum Wahllokal mit dem Gang zum Bäcker, dem Gottesdienst oder dem Nachmittagsspaziergang verbinden.

Woher weiß ich, in welchem Wahllokal ich wählen muss? Die Wahlberechtigten können der Wahlbenachrichtigung ihren Stimmbezirk und damit ihr Wahllokal entnehmen. Es lässt sich aber auch online nachschauen, wo man seine Stimme abgeben kann. Dafür gibt es den Wahllokalfinder, der über die Internetseite der Stadt Xanten zur Landtagswahl zu finden ist: www.xanten.de/de/inhalt/landtagswahl

Wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen? Im Laufe des Abends. Konkreter lässt es sich nicht vorhersagen, weil das Auszählen in den Stimmbezirken unterschiedlich lange dauern kann. Die Ergebnisermittlung kann am Sonntag online über eine Internetseite des Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) verfolgt werden: https://wahl.krzn.de/ltw2022/wep080/

(wer)