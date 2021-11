Kinderschutzbund Xanten/Sonsbeck : 117 Wünsche schmücken Christbaum

Agnes Quinders (v.l.), Heiko Schmidt, Ingo Brohl, Katja Ververs und Tobias Hünnekes halten einige Hände mit Kinderwünschen hoch. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten/Sonsbeck Der Kinderschutzbund Peter Pan startet in Xanten und Sonsbeck seine Wunschbaumaktion, um bedürftigen Familien zu helfen. Pate ist Landrat Ingo Brohl.

Jens wünscht sich Action-Spielfiguren seines Lieblings-Computerspiels, Theo einen neuen Fußball. Isabell würde sich über ein paar Körperpflegeprodukte freuen, während Mia gerne ein Wärmie, ein Stofftier, das sich in der Mikrowelle erwärmen lässt und beim Einschlafen hilft, unterm Christbaum liegen hätte. Es sind kleine Wünsche, die Kinder aus Xanten und Sonsbeck (Namen geändert) auf gelbe Papierhände geschrieben haben. Insgesamt 117 dieser Hände schmücken nun die Weihnachtsbäume im Sonsbecker Rathaus und in der Sparkasse am Europaplatz in Xanten.

Bei der inzwischen 14. Wunschbaumaktion des Kinderschutzbundes Peter Pan, Ortsgruppe Sonsbeck/Xanten haben jetzt wieder Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, finanzschwache Familien in ihrem Umfeld zu unterstützen und den Kindern zwischen vier Monaten und 17 Jahren mit kleinen Geschenken das Weihnachtsfest zu verschönern.

Pate ist in diesem Jahr Landrat Ingo Brohl. Für ihn sei die Wunschbaumaktion ein schönes Zeichen dafür, in Gemeinschaft etwas bewirken zu können, wie er beim Start im Sonsbecker Rathaus sagte. „Die Aktion macht deutlich, was es heißt, in einer solidarischen Gesellschaft zu leben“, ergänzte er und dankte damit auch dem Kinderschutzbund, den christlichen Gedanken der Nächstenliebe das ganze Jahr über zu pflegen. „Sie gehen da hin, wo Hilfe gebraucht wird“, betonte er.

Der Bedarf steige, wie Ortsgruppen-Leiterin Katja Ververs erklärte: „Immer mehr Familien brauchen Unterstützung“, so Ververs. „Gerade zu Weihnachten, wenn doch alle Eltern versuchen, die Wünsche ihrer Kinder zu erfüllen.“ Dabei werde aber auch die Arbeit für die Ehrenamtler schwieriger. Derzeit würden Geldspenden wegen der Corona-Pandemie und nach der Flutkatastrophe ausbleiben, so die Ortsgruppen-Leiterin.

Auf die Hilfsbereitschaft bei der Wunschbaumaktion ist auf die Sonsbecker und Xantener aber Verlass. „Die Hände sind immer rasend schnell vergriffen. Würden wir alle gleichzeitig aufhängen, wären in zwei Tagen alle weg“, sagte Agnes Quinders, Schirmherrin des Kinderschutzbundes. Jeder darf sich eine Hand abhängen, um den entsprechenden Wunsch zu erfüllen – für maximal 25 Euro.

Das Geschenk sollte verpackt und, mit der Wunschhand versehen, bis zum 16. Dezember in Sonsbeck im Rathaus oder in der Kinderoase, Hochstraße 98, oder in Xanten in der Sparkasse am Europaplatz abgegeben werden. Quinders bittet dabei um kindgerechte Geschenke: „Einmal hatte sich ein Kind einen Arztkoffer gewünscht, und eingepackt waren echte OP-Utensilien.“ Im vergangenen Jahr seien 15 Hände gar nicht zurückgekommen. „Kein Kind geht leer aus, wir stocken die restlichen Geschenke auf“, sagte Agnes Quinders. Doch es helfe, die Hand in den Briefkasten des Kinderschutzbundes zu werfen, sollte jemand verhindert sein.

(beaw)