Landjugend Sonsbeck : Aus Schrott wird Bares für den guten Zweck

Gemeinschaftswerk: Ausgestattet mit ihren blauen Mützen, kamen zig Mitglieder der Landjugend zur traditionellen Schrottsammelaktion zusammen. Foto: KLJB

Sonsbeck Die Katholische Landjugend hat Sonsbeck, Hamb und Labbeck wieder von Altmetall befreit. Der Erlös aus der Sammelaktion fließt diesmal nicht nur in eigene gemeinnützige Aktionen, sondern auch in Hilfsangebote für die Ukraine.

Während es sich andere gerade mal am Frühstückstisch gemütlich machten oder sich vielleicht sogar noch einmal im Bett umdrehten, gingen die Sonsbecker Jugendlichen am vergangenen Samstag bereits hochmotiviert und beherzt ans Werk. Schrottsammeln stand bei der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) auf dem Tagesplan. Und das hieß: Schwerstarbeit von morgens bis in die Abendstunden. Und doch freuten sich die KLJBler auf den Tag. Denn im vergangenen Jahr musste die Traditionsaktion, die auch immer die Gemeinschaft stärkt, wegen der Corona-Pandemie pausieren.

Treffpunkt war um 8 Uhr am Schweinemarkt: Ausgestattet mit ihren bekannten blauen Mützen, einem 2G-plus-Nachweis und mit Arbeitshandschuhen, kamen die Mitglieder der KLJB am ersten Märzwochenende zusammen, um gemeinsam tatkräftig anzupacken. Mit insgesamt acht Treckergespannen war die Landjugend bei herrlichem Wetter unterwegs in Sonsbeck, Labbeck und Hamb. Ein Versorgungswagen kümmerte sich um das leibliche Wohl der Helfer – mit Brötchen, Kuchen und heißen Getränken. Zum Mittagessen trafen sich alle im Kastell, um sich bei einer heißen Suppe aufzuwärmen. Gut gestärkt wurde weiter bis zum Abend gesammelt, bis der Schrott in Birten abgeladen wurde.

Info Gemischtes Doppel an der Vereinsspitze Vorstand Im Januar wurden Lennart van de Weyer sowie Elena Aengeneyndt als Vorsitzende gewählt. Jan van Dop und Franziska Boßmann übernehmen die Vertretung. Weitere Infos online: kljb-sonsbeck.de

Fazit des Tages: „Eine rundum gelungene Aktion“, betonen die Sonsbecker Jugendlichen. Zur Belohnung und zum Dank für die Unterstützung gab es am Abend eine selbst organisierte „Helferfete“. Ab 20 Uhr trafen sich die Mitglieder noch einmal, um gemeinsam den Tag ausklingen zu lassen. Und natürlich auch, um den „Schrottkönig“ der Sammelaktion zu küren. Die größten Mengen an Altmetall hat in diesem Jahr das Team von Max Terhorst im Bezirk „Stadtveen“ eingesammelt. Dicht dahinter belegte das Team „Ploo“ von Eric van de Weyer den zweiten Platz, das in den vorangegangenen Jahren die Königswürde inne hatte.

Der Erlös aus der Aktion fließt in die gemeinnützige Arbeit der KLJB Sonsbeck und kommt Aktionen wie dem Nachmittag für Jung und Alt und dem Ferienspaß für Kinder zugute. Um ein Zeichen für Frieden und Demokratie und gegen Krieg zu setzen, spendet die KLJB in diesem Jahr einen Teil des Erlöses zudem an die Ukraine, um die Menschen vor Ort zu unterstützen.

Die nächste Aktion der selbst in Pandemie-Zeiten aktiven Landjugend steht schon im Kalender: Sofern es Corona zulässt, findet am Ostersonntag das traditionelle Osterfeuer der KLJB Sonsbeck statt. „Wer Lust auf einen gemütlichen Abend hat, kann gerne vorbeischauen“, so die KLJB. Details werden rechtzeitig bekannt gegeben. Und wer mindestens 16 Jahre alt ist und Interesse an der Landjugend hat, ist auch zum Mitmachen eingeladen.

(beaw)