Landjugend Sonsbeck Seit 50 Jahren auf Schrott-Sammeltour

Besonders in den Außenbezirken der Gemeinde, und dort vor allem an den Gehöften, fanden die Trupps jede Menge an kleinen und großen Geräten aus Eisen und Stahl vor. Freudig luden die KLJB-Mitglieder Zaunelemente, ausrangierte metallene Gartenstühle, Treckerachsen und viele weitere Gegenstände auf die Hänger. Bis um 17 Uhr konnte der Schrott bei Vermasern in Birten gekippt werden. Jan Beckmann notierte sorgfältig jedes Kilo, das die einzelnen Trupps auf ihren Gespannen anlieferten. Schließlich sollte während der Helferfete, die ab 20 Uhr in einer schön dekorierten Scheune bei einem Vereinsmitglied in Labbeck stattfinden sollte, der Name des „Schrottkönigs“ verkündet werden.