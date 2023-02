Sammelaktion in Sonsbeck, Labbeck und Hamb Landjugend macht wieder Schrott zu Geld

Auch in diesem Jahr sammelt die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Sonsbeck, wie in langjähriger Tradition üblich, am ersten Märzwochenende Schrott ein. Am Samstag, 4. März, treffen sich die Mitglieder am Schweinemarkt, um mit ihren Treckergespannen ab 9 Uhr die Bürger in Sonsbeck, Labbeck und Hamb von angefallen Altmaterialien zu befreien.