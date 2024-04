Landjugend Sonsbeck packt an In 72 Stunden zum neuen Schulhof

Die kleinen Zuschauer des katholischen Kindergartens sind an diesem Freitag mit keinem Spiel der Welt von den Fenstern wegzulocken. Sie kleben geradezu an den Scheiben. Schließlich gibt es auf dem Schulhof der Privaten Realschule Sonsbeck, wo auch der Kindergarten sein vorübergehendes Domizil hat, Bagger, Radlader und Trecker zu sehen. Gerade kommt auch noch ein Kipplaster mit Sand angefahren. Mit einem Rumms lässt er seine goldene Fracht zu Boden fallen. Für die Kinder ist der Start der bundesweiten 72-Stunden-Aktion vor ihren Fenstern besser als Kino. Die Sonsbecker Landjugend hingegen erwartet nun drei Tage Schwerstarbeit. Sie wollen bis Sonntag den kompletten Schulhof, der nach dem Unterricht als öffentliche Spielfläche dient, umgestalten. Am Freitag war zunächst Abriss angesagt – Regen und Sturmböen zum Trotz.