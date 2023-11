Erinnerungen an 60 Jahre Jugendarbeit in Sonsbeck Landjugend erlebt bei Ehemaligenparty Gänsehautmomente

Bei kühlem Bier, Lillet oder dem ein oder anderem Schnaps wurde mit Familie, Freunden und Bekannten geredet, gelacht oder auch auf die alten Zeiten angestoßen. Landmetzgerei Ralph Schellenberger aus Kalkar beköstigte die Gäste mit Leckereien aus dem Imbisswagen. Das Baden Powell DJ-Team der Sonsbecker Pfadfinder sorgte für gute Stimmung auf der Tanzfläche. Zu Hits der 70er, 80er und 90er Jahre wurde getanzt und bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. In der „Chronik­ecke“ wurden von den (ehemaligen) KLJB’lern alte Fotosammlungen und andere wertvolle Erinnerungsstücke betrachtet und so die ein oder anderen Erinnerungen an Freunde, Aktionen und Fahrten geweckt. In einer Fotobox konnten Erinnerungen an den Abend festgehalten werden. Außerdem konnten ehemalige Vorstands- und KLJB-T-Shirts angeschaut werden, die die mit Vlies verkleideten Wände zierten. Auch einige Ehemaligen nahmen die Veranstaltung zum Anlass, um eigene frühere KLJB-, Jubiläums- oder Vorstand-T-shirts anzuziehen. Am frühen Abend begrüßten die beiden ersten Vorsitzenden Lennart van de Weyer und Elena Aengeneyndt die Gäste und stimmten schließlich den altbekannten Landjugend-Trinkspruch an. Dieser wurde über viele Jahre weitergegeben und so hörte man verschiedene Variationen des Spruches in der Menge heraus. Ein echter Gänsehautmoment für die Landjugendmitglieder. Im Anschluss wurde die Tanzfläche durch alle ehemaligen ersten und zweiten Vorsitzenden mit einem Discofox eröffnet. Zu diesem Event wurden von der KLJB Sticker entworfen, in denen sich der traditionelle Landjugend-Trinkspruch auch wiederfinden lässt. Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand durch den vielfach geäußerten Wunsch von ehemaligen Landjugendlichen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das 60-jährige Bestehen der KLJB Sonsbeck im Jahr 2020 nicht gefeiert werden. Auch der Nachholtermin musste ausfallen. Die Idee zum Event wurde im Januar 2023 bei der Jahreshauptversammlung vorgestellt und beschlossen. Insgesamt waren über sieben Tage beim Aufbau, Abbau und der Veranstaltung selbst rund 80 motivierte KLJB’ler im Einsatz.