Auszeichnung für Xantener Koch :  Jürgen Köpp verteidigt Michelin-Stern

Jürgen Köpp in seiner Küche (Archiv). Foto: Jürgen Köpp

Xanten Der Xantener Koch Jürgen Köpp hat erneut einen Michelin-Stern bekommen. Die Restaurantkritiker loben seine Küche als „handwerklich top“. Dafür führen sie gern „in die tiefste Provinz“. Köpp hält die Auszeichnung nun schon seit 29 Jahren.

Das Landhaus Köpp in Xantens Ortsteil Obermörmter gehört weiter zu den besten Restaurants in Deutschland. Inhaber und Koch Jürgen Köpp hat vom Guide Michelin erneut einen Stern bekommen. Er freue sich sehr über diese Auszeichnung, sagte Köpp unserer Redaktion. „Der Stern ist wichtig für unser Restaurant, er ist ein Aushängeschild.“ Köpp hält den Stern nun seit 29 Jahren ohne Unterbrechung. Er hatte das Landhaus vor 30 Jahren eröffnet.

„Jürgen Köpp bleibt seinem Stil seit der Eröffnung des Restaurants im Jahr 1991 treu“, loben die Restaurantkritiker vom Guide Michelin. Seine Küche beschreiben sie wie folgt: „Klassik pur, ohne großes Tamtam, dafür handwerklich top und sehr produktorientiert.“ In der Region sei er zu einer „festen Größe“ geworden, das liege „an seinem Geschick, Klassisches grundsolide, aber niemals angestaubt auf den Teller zu bringen“. Dafür fahre man auch gern „in die tiefsten Provinz – denn das Köpp‘sche Landhaus liegt zwischen Wiesen und Weiden in der Abgeschiedenheit des direkt am Rheinbogen gelegenen kleinen Obermörmter“.