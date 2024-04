„Ich will jetzt voll angreifen“ So geht es für Xantens Spitzenkoch Jürgen Köpp ohne Michelin-Stern weiter

Der Blick in die neue Liste des Gourmetführers Guide Michelin war für Jürgen Köpp ein Fausthieb. Der Spitzenkoch war am Dienstagabend vergangener Woche in seinem Restaurant, als er am PC an der Rezeption die Namen durch scrollte. Wie gewohnt bis zum Ende, schließlich taucht Xanten in der alphabetischen Reihenfolge der Städte mit Sternerestaurants gewöhnlich an vorletzter Stelle auf. Gewöhnlich. Insgesamt 340 Betriebe stehen in diesem Jahr in dem Gourmetführer. Mehr denn je. Doch das Landhaus Köpp aus Xanten-Obermörmter war nicht zu finden. „Ich will nichts schönreden: Das hat wehgetan“, sagt Jürgen Köpp. „Im ersten Moment hat der Schlag gesessen.“ Doch von einem Fausthieb lässt sich der Xantener nicht zu Boden bringen, will sich schon gar nicht einfach geschlagen geben. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Kämpfer bin“, betont der Spitzenkoch. „Ich will jetzt voll angreifen und nehme mit voller Energie und Engagement die Herausforderung an, den Michelin-Stern wiederzubekommen.“